Вместо ремонта — угон: в Одессе иностранец продал чужое авто

Автомобили марки "УАЗ". Фото: google

В Одессе правоохранители разоблачили иностранца, незаконно завладевшего автомобилем одесситки. Мужчина пытался закрыть свой долг, отдав чужое авто.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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42-летняя жительница Одессы обратилась в полицию после того, как ее автомобиль "УАЗ" пропал без вести после ремонта на одном из СТО. Мужчина, обслуживавший машину, отказывался возвращать транспортное средство и избегал встреч. В результате активных поисков правоохранители обнаружили, что иностранец передал авто своему знакомому, возмещая таким образом свой долг перед ним.

Транспортное средство стоимостью 100 тысяч гривен было изъято полицией, и после проведения всех следственных действий его вернут владелице.

Какое наказание ждет работника СТО

Правонарушителю объявлено подозрение по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины о незаконном завладении транспортным средством. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, за пол 2023 года количество угнанных авто превышает показатели всего 2021 года. Среди марок угоняемых авто наиболее популярными оказались ВАЗ, Volkswagen и Mercedes.

Кроме того, работники сервисного центра МВД в Одесской области обнаружили "проблемное" транспортное средство, которое находилось в розыске. Этот случай произошел в городе Подольск, когда один из посетителей обратился в центр по перерегистрации автомобиля SKODA OCTAVIA при наличии доверенности.