Замість ремонту — викрадення: в Одесі іноземець продав чуже авто

Авто марки "УАЗ". Фото: google

В Одесі правоохоронці викрили іноземця, який незаконно заволодів автомобілем одеситки. Чоловік намагався закрити свій борг, віддавши чуже авто.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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42-річна жителька Одеси звернулася до поліції після того, як її автомобіль "УАЗ" зник безвісти після ремонту на одному із СТО. Чоловік, який обслуговував машину, відмовлявся повертати транспортний засіб та уникав зустрічей. В результаті активних пошуків правоохоронці виявили, що іноземець передав авто своєму знайомому, відшкодовуючи таким чином свій борг перед ним.

Транспортний засіб вартістю 100 тисяч гривень був вилучений поліцією, і після проведення всіх слідчих дій його повернуть власниці.

Яке покарання чекає на працівника СТО

Правопорушнику оголошено підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України про незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, за пів 2023 року кількість викрадених авто перевищує показники всього 2021 року. Серед марок авто, які викрадають, найпопулярнішими виявилися ВАЗ, Volkswagen і Mercedes.

Крім того, працівники сервісного центру МВС на Одещині виявили "проблемний" транспортний засіб, який перебував у розшуку. Цей випадок стався в місті Подільськ, коли один з відвідувачів звернувся до центру з питанням перереєстрації автомобіля SKODA OCTAVIA за наявності довіреності.