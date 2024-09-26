Под Одессой школьники вместо уроков работают на депутата

Школьники работают на стройке. Фото: Facebook/Валентина Кузьмич

В Доброславе вместо того, чтобы сидеть на уроках, старшеклассники работают на стройке. Владельцем объекта называют депутата Одесского районного совета Руслана Сиротюка.

Об этом сообщила в Facebook местная жительница Валентина Кузьмич.

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Строительство вместо школы

Женщина заметила, что на строительстве трудятся дети школьного возраста. Один из них признался, что учится в девятом классе. На вопрос, почему он не на уроках, он ответил, что ему "дали разрешение работать". Взрослый мужчина, наблюдавший за юношами, рассказал, что объект принадлежит депутату Руслану Сиротюку.

"Даже после моего обращения в полицию, дети продолжают выполнять эту работу", — говорит Валентина Кузьмич.

Что известно о депутате

Руслан Сиротюк является частным предпринимателем, собственником и руководителем частного предприятия "Районное телевидение". В 2020 году его избрали депутатом Одесского районного совета от партии "Европейская солидарность".

Напомним, ранее мы сообщали, что депутат Одесского райсовета Дмитрий Кот сдал свои полномочия.

Также о составлении мандатов сообщили еще два депутата районного совета.