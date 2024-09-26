Під Одесою школярі замість уроків працюють на депутата

Школярі працюють на будівництві. Фото: Facebook/Валентина Кузьмич

У Доброславі замість того, щоби сидіти на уроках, старшокласники працюють на будівництві. Власником об'єкта називають депутата Одеської районної ради Руслана Сиротюка.

Про це повідомила у Facebook місцева мешканка Валентина Кузьмич.

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Жінка помітила, що на будівництві працюють діти шкільного віку. Один з них зізнався, що навчається у дев'ятому класі. На запитання, чому він не на уроках, хлопець відповів, що йому "дали дозвіл працювати". Дорослий чоловік, що наглядав за юнаками, розповів, що об'єкт належить депутату Руслану Сиротюку.

"Навіть після мого звернення до поліції діти продовжують виконувати цю роботу", — говорить Валентина Кузьмич.

Що відомо про депутата

Руслан Сиротюк є приватним підприємцем, власником і керівником приватного підприємства "Районне телебачення". У 2020 році його обрали депутатом Одеської районної ради від партії "Європейська солідарність".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що депутат Одеської райради Дмитро Кот склав свої повноваження.

Також про складання мандатів повідомили ще двоє депутатів районної ради.