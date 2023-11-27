Заказывал "товар" в Интернете — в Одессе разоблачили наркоторговца

Правоохранители изъяли препараты. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили очередного торговца наркотиками. Мужчина планировал сбыть свой разнообразный "товар" среди горожан прямо на улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Одессит забрал сверток из почтомата на Адмиральском проспекте и пытался быстро покинуть место, чем вызвал подозрение правоохранителей. Мужчину задержали и обнаружили в коробке разные наркосодержащие препараты.

Экспресс-тест обнаружил, что среди образцов были:

17 зип-пакетов с каннабисом;

30 таблеток разных цветов (соли, экстази и амфетамин)

Правонарушитель признался, что запрещенные средства заказывал через один из мессенджеров, получал их по почте, дома фасовал, а затем раскладывал по "закладкам".

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмена задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе вынесли приговор участникам схемы незаконного обращения наркотиков. Группа иностранцев переправляла кокаин через морской порт.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно, с каннабисом.