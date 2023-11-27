Замовляв "товар" в Інтернеті — в Одесі викрили наркоторговця

Правоохоронці вилучили препарати. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили чергового торговця наркотиками. Чоловік планував збути свій різноманітний "товар" серед містян прямо на вулицях.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Як намагався продавати наркотики

Одесит забрав пакунок з поштомата на Адміральському проспекті та намагався швидко покинути місце, чим викликав підозру правоохоронців. Чоловіка затримали та виявили у коробці різні нарковмісні препарати.

Експрес-тест виявив, що серед зразків були:

17 зіп-пакетів з канабісом;

30 таблеток різних кольорів (солі, екстазі та амфетамін)

Правопорушник зізнався, що заборонені засоби замовляв через один із месенджерів, отримував їх поштою, вдома фасував, а потім розкладав по "закладках".

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.

Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.