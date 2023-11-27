Замовляв "товар" в Інтернеті — в Одесі викрили наркоторговця
В Одесі викрили чергового торговця наркотиками. Чоловік планував збути свій різноманітний "товар" серед містян прямо на вулицях.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Як намагався продавати наркотики
Одесит забрав пакунок з поштомата на Адміральському проспекті та намагався швидко покинути місце, чим викликав підозру правоохоронців. Чоловіка затримали та виявили у коробці різні нарковмісні препарати.
Експрес-тест виявив, що серед зразків були:
- 17 зіп-пакетів з канабісом;
- 30 таблеток різних кольорів (солі, екстазі та амфетамін)
Правопорушник зізнався, що заборонені засоби замовляв через один із месенджерів, отримував їх поштою, вдома фасував, а потім розкладав по "закладках".
Яке покарання загрожує
Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нагадаємо, в Одесі винесли вирок учасникам схеми незаконного обігу наркотиків. Група іноземців переправляла кокаїн через морський порт.
Також ми писали, що в Одеській області співробітники поліції викрили наркомана. Чоловік мав при собі п’ять полімерних пакетиків, ймовірно з канабісом.
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