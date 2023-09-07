В Одесской области спасли мальчика

Спасенный мальчик. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Спасатели освободили 7-летнего мальчика из оконной ловушки. Ребенок запихнул голову в решетку и не смог самостоятельно освободиться из него.

Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Необычный вызов сегодня поступил в Службу спасения Одесской области: ребенок застрял в решетке окна. Спасатели прибыли на место и с помощью гидравлических ножниц разрезали оконные решетки на первом этаже и высвободили голову мальчика из металлической ловушки.

"Ребенок не пострадал, но очень испугался. После чего, вместе с озабоченной мамой, прослушали от наших специалистов мини-лекцию с перечнем элементарных правил безопасности, которые следует соблюдать, чтобы избежать подобных случаев и не казаться суровыми "дядями", — рассказали в ГСЧС.

Также пожарные с мальчиком практиковали работу "освободительным инструментом", надев каску, чтобы малыш почувствовал себя настоящим спасателем.

Практическое занятие для мальчика. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Напомним, служба спасения ГУ ГСЧС в Одесской области получила вызов о возгорании частного дома в Одесской области. К сожалению огонь унес жизни одного человека.