На Одещині врятували хлопчика

Врятований хлопчик. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Рятувальники звільнили 7-мирічного хлопчика з віконної пастки. Дитина запхала голову в решітку й не змогла самостійно звільнитися з неї.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС в Одеській області.

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Незвичний виклик сьогодні надійшов до Служби порятунку Одеської області: дитина застрягла в решітці вікна. Рятувальники прибули на місце і за допомогою гідравлічних ножиць розрізали віконну решітку на першому поверсі та вивільнили голову хлопчика з металевої пастки.

"Дитина не постраждала, але дуже злякалася. Після чого, разом зі стурбованою мамою, прослухали від наших фахівців міні-лекцію з переліком елементарних правил безпеки, яких варто дотримуватися, аби уникнути подібних випадків, а щоб не здаватися суворими "дядьками", — розказали в ДСНС.

Також вогнеборці з хлопчиком практикували роботу "визвольним інструментом", одягнувши каску, щоб малий відчув себе справжнім рятувальником.

Практичне заняття для хлопчика. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, служба порятунку ГУ ДСНС в Одеській області отримала виклик про загоряння приватного будинку на Одещині. На жаль вогонь забрав життя однієї людини.