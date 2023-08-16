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Помер через цигарку: подробиці пожежі на Одещині

16 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Помер через цигарку: подробиці пожежі на Одещині
Пожежник. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба порятунку отримала виклик про загоряння приватного будинку на Одещині. На жаль вогонь забрав життя однієї людини. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Одразу після отримання повідомлення рятувальники вирушили на місце виклику. Вогонь охопив матрац та ліжко в одноповерховому житловому будинку. Хоч площа загоряння була невеликою, власник будинку загинув. Тіло чоловіка 1973 року народження знайшли на місці пожежі.

"Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління у ліжку загиблим. Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців", — йдеться в повідомленні. 

Пожежі на Одещині

У Білгород-Дністровському районі Одеської області місцевий мешканець ненароком знищив два гектари землі. Чоловік кинув недопалок на покошене пшеничне поле. 

У Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.

В Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події та виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. 

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