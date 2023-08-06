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Під час пожежі в Одесі постраждала літня жінка: деталі

6 серпня 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі сталася пожежа
Фахівці працюють на місці пожежі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

 Вчора у Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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За інформацією надзвичайників, полум'я охопило площу у 40 квадратних метрів.

Що відомо про постраждалих

Господарка оселі намагалася самостійно загасити пожежу, внаслідок чого отримала опіки ніг. 67-річну жінку госпіталізували до лікарні, наразі в неї опіки середньої тяжкості. 

Причина пожежі та наслідки встановлюються. На місці загоряння працювали 12 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Пожежі в Одеській області

Нагадаємо, Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. 

Додамо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.

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