В Одесі сталася пожежа

Фахівці працюють на місці пожежі. Фото: pixabay

Вчора у Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією надзвичайників, полум'я охопило площу у 40 квадратних метрів.

Що відомо про постраждалих

Господарка оселі намагалася самостійно загасити пожежу, внаслідок чого отримала опіки ніг. 67-річну жінку госпіталізували до лікарні, наразі в неї опіки середньої тяжкості.

Причина пожежі та наслідки встановлюються. На місці загоряння працювали 12 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Пожежі в Одеській області

Нагадаємо, Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.

Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.

Додамо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.