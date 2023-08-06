В Одесі сталася пожежа

Під час пожежі в Одесі постраждала літня жінка: деталі
Вчора у Хаджибейському районі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала літня жінка. На вулиці Головківській загорілася надвірна споруда будинку.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.
За інформацією надзвичайників, полум'я охопило площу у 40 квадратних метрів.
Що відомо про постраждалих
Господарка оселі намагалася самостійно загасити пожежу, внаслідок чого отримала опіки ніг. 67-річну жінку госпіталізували до лікарні, наразі в неї опіки середньої тяжкості.
Причина пожежі та наслідки встановлюються. На місці загоряння працювали 12 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.
Пожежі в Одеській області
Нагадаємо, Одесі сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку, у якій загинула людина. Попередньо відомо, що займання сталося через необережне паління в оселі.
Також зранку 17 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Градоначальницькій в Приморському районі Одеси. Рятувальники вирушили на місце події й виявили, що пожежа виникла у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку.
Додамо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.