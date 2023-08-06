Специалисты работают на месте пожара. Фото: pixabay

Вчера в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. На улице Головковской загорелась дворовая постройка дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайников, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров.

Что известно о пострадавших

Хозяйка дома пыталась самостоятельно потушить пожар, в результате чего получила ожоги ног. 67-летнюю женщину госпитализировали в больницу, пока у нее ожоги средней тяжести.

Причина пожара и последствия устанавливаются. На месте возгорания работали 12 пожарных и 2 единицы спецтехники.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

Также с утра 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальницкой в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.

За сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.