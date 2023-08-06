Во время пожара в Одессе пострадала пожилая женщина: детали
Вчера в Хаджибейском районе Одессы произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. На улице Головковской загорелась дворовая постройка дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации чрезвычайников, пламя охватило площадь в 40 квадратных метров.
Что известно о пострадавших
Хозяйка дома пыталась самостоятельно потушить пожар, в результате чего получила ожоги ног. 67-летнюю женщину госпитализировали в больницу, пока у нее ожоги средней тяжести.
Причина пожара и последствия устанавливаются. На месте возгорания работали 12 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Пожары в Одесской области
Напомним, в Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.
Также с утра 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальницкой в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.
За сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.