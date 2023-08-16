Умер из-за сигареты: подробности пожара в Одесской области

Пожарный. Фото: google

Служба спасения получила вызов о возгорании частного дома в Одесской области. К сожалению, огонь унес жизнь одного человека.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Сразу после получения сообщения спасатели отправились на место вызова. Огонь охватил матрас и кровать в одноэтажном жилом доме. хотя площадь возгорания была небольшой, владелец дома погиб. Тело мужчины 1973 года рождения было обнаружено на месте пожара.

"Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем во время курения в постели погибшим. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 8 пожарных", — говорится в сообщении.

Пожары в Одесской области

В Белгород-Днестровском районе Одесской области местный житель нечаянно уничтожил два гектара земли. Мужчина бросил окурок на покошенное пшеничное поле.

В Хаджибейском районе Одессы произошел пожар, в результате которого пострадала пожилая женщина. На улице Головковской загорелась дворовая постройка дома.

В Одессе произошел пожар в одноэтажном частном доме, в котором погиб человек. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за неосторожного курения в доме.

Также с утра 17 июля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Градоначальнической в Приморском районе Одессы. Спасатели отправились на место происшествия и обнаружили, что пожар возник в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома.