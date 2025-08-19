Видео
Сейчас в Молдову не поехать — один из КПП не работает

Сейчас в Молдову не поехать — один из КПП не работает

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:40
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: Западная граница

Сегодня, 19 августа, пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное временно прекратил свою работу из-за проведения следственных мероприятий. А по пути к КПП в Румынию появляются пробки вблизи пограничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps и из сообщения пограничников Песпублики Молдова.

Читайте также:

Пробки в Молдову

На пункте пропуска в Рени, по данным картографического сервиса, пробок пока нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", время от времени там собираются очереди автомобилей, но они не являются большими.

Работа КПП "Паланка-Маяки-Удобное" пока вообще временно приостановлена. Причиной стало то, что в багаже гражданина Молдовы, который ехал регулярным автобусом Кишинев — Одесса был обнаружен опасный предмет. Поэтому путешественников призывают ехать через другие пункты пропуска.

None - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Однако есть тянучки в районе приграничных сел Кринички и Броска. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

None - фото 2
Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову за рулем. А также о том, какие документы обязательно необходимо брать с собой в Румынию.

