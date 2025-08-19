Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Західний кордон

Сьогодні, 19 серпня, пункт пропуску Паланка-Маяки-Удобне тимчасово припинив свою роботу через проведення слідчих заходів. А шляхом до КПП до Румунії з'являються затори поблизу прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps і з повідомлення прикордонників Песпубліки Молдова.

Затори до Молдови

На пункті пропуску у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок наразі немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора", час від часу там утворюються черги автівок, але вони не є великими.

Роботу КПП "Паланка-Маяки-Удобне" наразі взагалі тимчасово припинено. Причиною стало те, що у багажі громадянина Молдови, який їхав регулярним автобусом Кишинів – Одеса було виявлено небезпечний предмет. Тому мандрівників закликають їхати через інші пункти пропуску.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх теж не зафіксовано. Однак є тягнучки в районі прикордонних сіл Кринички і Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови за кермом. А також про те, які документи обов'язково необхідно брати із собою до Румунії.