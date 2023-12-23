Зарыбление на Одесчине продолжается — 12 тонн малька выпустили в водохранилище
В Одесской области завершилось зарыбление Кучурганского водохранилища. В воду выпустили 12 тонн карпа и растительноядных видов рыб.
Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
"Вселение водных биоресурсов играет немаловажную роль в сохранении и восстановлении рыбных популяций страны", — говорится в сообщении.
Какую рыбу выпустили в водохранилище
- Толстолоб и белый амур — 450 тысяч экземпляров,
- карп — 150 тысяч экземпляров.
Отметим, что контролировали процесс зарыбления представители Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.
Больше о зарыблении в Одесской области
Напомним, что в водоемы Одесской области выпущено более 6 миллионов разных видов рыб. Больше всего в лиманах и озерах региона появилось толстолобов.
Сколько зарыбили водоемов
Всего в водоемы выпущено более 6,4 миллиона рыб, а именно:
- 1,8 млн экз. толстолоба, 451 тыс. экз. карпа и 152 тыс. экз. белого амура — в озера Ялпуг-Кугурлуй;
- 1,9 млн экз. толстолоба, 150 тыс. экз. карпа и 26 тыс. экз. белого амура — в озеро Катлабух;
- 1 млн экз. толстолоба и 271 тыс. экз. карпа — в Хаджибейский лиман;
- 451 тыс. экз. толстолоба и 21 тыс. экз. карпа — в Кучурганское водохранилище;
- 151 тыс. экз. толстолоба — в озеро Сасык.
Также мы сообщали, что в Дунай в Одесской области выпустили более двух с половиной тысяч осетровых. Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением рыбы в Украине.
Добавим, в Одесской области с 1 ноября запрещено вылавливать рыбу в зимовальных ямах Одесской области. Это правило будет действовать до конца марта 2024 года.
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