Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Зарыбление на Одесчине продолжается — 12 тонн малька выпустили в водохранилище arrow

Зарыбление на Одесчине продолжается — 12 тонн малька выпустили в водохранилище

23 декабря 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Зарыбление на Одесчине продолжается — 12 тонн малька выпустили в водохранилище
Зарыбление Кучурганского водохранилища. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области завершилось зарыбление Кучурганского водохранилища. В воду выпустили 12 тонн карпа и растительноядных видов рыб.

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Читайте также:

"Вселение водных биоресурсов играет немаловажную роль в сохранении и восстановлении рыбных популяций страны", — говорится в сообщении.

Какую рыбу выпустили в водохранилище

  • Толстолоб и белый амур — 450 тысяч экземпляров,
  • карп — 150 тысяч экземпляров.

Отметим, что контролировали процесс зарыбления представители Одесского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы и местного самоуправления.

Больше о зарыблении в Одесской области

Напомним, что в водоемы Одесской области выпущено более 6 миллионов разных видов рыб. Больше всего в лиманах и озерах региона появилось толстолобов.

Сколько зарыбили водоемов

Всего в водоемы выпущено более 6,4 миллиона рыб, а именно:

  • 1,8 млн экз. толстолоба, 451 тыс. экз. карпа и 152 тыс. экз. белого амура — в озера Ялпуг-Кугурлуй;
  • 1,9 млн экз. толстолоба, 150 тыс. экз. карпа и 26 тыс. экз. белого амура — в озеро Катлабух;
  • 1 млн экз. толстолоба и 271 тыс. экз. карпа — в Хаджибейский лиман;
  • 451 тыс. экз. толстолоба и 21 тыс. экз. карпа — в Кучурганское водохранилище;
  • 151 тыс. экз. толстолоба — в озеро Сасык.

Также мы сообщали, что в Дунай в Одесской области выпустили более двух с половиной тысяч осетровых. Инициатором мероприятия стал Всемирный фонд природы WWF-Украина, уже более 5 лет занимающийся сохранением рыбы в Украине.

Добавим, в Одесской области с 1 ноября запрещено вылавливать рыбу в зимовальных ямах Одесской области. Это правило будет действовать до конца марта 2024 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Актуальное по теме