Зариблення на Одещині продовжується — 12 тонн малька випустили у водосховище
На Одещині завершилося зариблення Кучурганського водосховища. У воду загалом випустили 12 тонн коропа та рослиноїдних видів риб.
Про це повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.
"Вселення водних біоресурсів відіграє важливу роль у збереженні та відновленні рибних популяцій країни", — йдеться у повідомленні.
Які риби випустили у водосховище
- Товстолоб і білий амур — 450 тисяч екземплярів,
- короп — 150 тисяч екземплярів.
Зазначимо, що контролювали процес зариблення представники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічно інспекції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.
Більше про зариблення на Одещині
Нагадаємо, що у водойми Одеської області випустили понад 6 мільйонів різних видів риб. Найбільше в лиманах та озерах регіону зʼявилося товстолобів.
Скільки зарибили водойм
Загалом до водойм випущено понад 6,4 мільйона риб, а саме:
- 1,8 млн екз. товстолоба, 451 тис. екз. коропа та 152 тис. екз. білого амура — до озер Ялпуг-Кугурлуй;
- 1,9 млн екз. товстолоба, 150 тис. екз. коропа та 26 тис. екз. білого амура — до озера Катлабух;
- 1 млн екз. товстолоба та 271 тис.екз. коропа — до Хаджибейського лиману;
- 451 тис. екз. товстолоба та 21 тис. екз. коропа — до Кучурганського водосховища;
- 151 тис. екз. товстолоба — до озера Сасик.
Також ми повідомляли, що у Дунай на Одещині випустили понад дві з половиною тисячі осетрових. Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням риби в Україні.
Додамо, на Одещині з 1 листопада заборонено виловлювати рибу у зимувальних ямах Одеської області. Це правило діятиме до кінця березня 2024 року.
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