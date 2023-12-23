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Зариблення на Одещині продовжується — 12 тонн малька випустили у водосховище

23 грудня 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Зариблення на Одещині продовжується — 12 тонн малька випустили у водосховище
Зариблення Кучурганського водосховища. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині завершилося зариблення Кучурганського водосховища. У воду загалом випустили 12 тонн коропа та рослиноїдних видів риб.

Про це повідомили в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

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"Вселення водних біоресурсів відіграє важливу роль у збереженні та відновленні рибних популяцій країни", — йдеться у повідомленні.

Які риби випустили у водосховище

  • Товстолоб і білий амур — 450 тисяч екземплярів,
  • короп — 150 тисяч екземплярів.

Зазначимо, що контролювали процес зариблення представники Одеського рибоохоронного патруля, Державної екологічно інспекції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

Більше про зариблення на Одещині

Нагадаємо, що у водойми Одеської області випустили понад 6 мільйонів різних видів риб. Найбільше в лиманах та озерах регіону зʼявилося товстолобів. 

Скільки зарибили водойм

Загалом до водойм випущено понад 6,4 мільйона риб, а саме:

  • 1,8 млн екз. товстолоба, 451 тис. екз. коропа та 152 тис. екз. білого амура — до озер Ялпуг-Кугурлуй;
  • 1,9 млн екз. товстолоба, 150 тис. екз. коропа та 26 тис. екз. білого амура — до озера Катлабух;
  • 1 млн екз. товстолоба та 271 тис.екз. коропа — до Хаджибейського лиману;
  • 451 тис. екз. товстолоба та 21 тис. екз. коропа — до Кучурганського водосховища;
  • 151 тис. екз. товстолоба — до озера Сасик.

Також ми повідомляли, що у Дунай на Одещині випустили понад дві з половиною тисячі осетрових. Ініціатором заходу став Всесвітній фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням риби в Україні.

Додамо, на Одещині з 1 листопада заборонено виловлювати рибу у зимувальних ямах Одеської області. Це правило діятиме до кінця березня 2024 року.

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