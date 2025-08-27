Видео
Заработок на матери — одесситка приковывала пенсионерку к столбу

Дата публикации 27 августа 2025 13:04
Одесситка приковала мать к столбу на улице - каким образом и что вообще происходит
Полиция на обыске. Фото: Национальная полиция Украины

Жительница Одессы приковывала свою мать на инвалидной коляске к столбу, заставляла попрошайничать, и отбирала все средства. Однако после попытки подкупить полицейского женщина была задержана, ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

58-летняя женщина систематически заставляла просить милостыню свою 96-летнюю мать, используя ее уязвимое состояние. Чтобы вызвать у прохожих больше сочувствия и увеличить количество пожертвований, дочь приобрела для женщины инвалидную коляску и приковывала ее цепью к столбу.

Фигурантка постоянно контролировала процесс попрошайничества и количество полученных средств, которые отбирала и тратила на собственные нужды.

поліція завершила розслідування щодо одеситки, яка експлуатувала літню матір та намагалася підкупити дільничного
Медики обследуют женщину. Фото: Национальная полиция Украины

После того как участковый офицер полиции обнаружил правонарушение, женщина предложила ему ежемесячные "откаты" в размере 15 тысяч гривен. Правоохранитель сообщил руководству, и фигурантку задержали сразу после передачи средств. Деньги изъяты в качестве вещественных доказательств. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

поліція завершила розслідування щодо одеситки, яка експлуатувала літню матір та намагалася підкупити дільничного
Женщина просит милостыню на улице. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 149 (торговля человеком) и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о командире. который заставлял бойцов строить дом. А также о женщине, которую вывозила девушек за границу на грязные заработки.

Автор:
Басюл Елена
Автор:
Басюл Елена
