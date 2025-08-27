Одеситка прикувала матір до стовпа на вулиці - яким чином та що взагалі відбувається

Поліція на обшуку. Фото: Національна поліція України

Жителька Одеси приковувала свою матір на інвалідному візку до стовпа, змушувала жебракувати та відбирала усі кошти. Однак після спроби підкупити поліцейського жінку було затримано, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

58-річна жінка систематично змушувала просити милостиню свою 96-річну матір, використовуючи її вразливий стан. Щоби викликати у перехожих більше співчуття та збільшити кількість пожертв, донька придбала для жінки інвалідний візок і приковувала його ланцюгом до стовпа.

Фігурантка постійно контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і витрачала на власні потреби.

Медики обстежують жінку. Фото: Національна поліція України

Після того як дільничний офіцер поліції виявив правопорушення, жінка запропонувала йому щомісячні "відкати" у розмірі 15 тисяч гривень. Правоохоронець повідомив керівництво, і фігурантку затримали одразу після передачі коштів. Гроші вилучені як речові докази. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Жінка жебракує на вулиці. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149 (торгівля людиною) та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

