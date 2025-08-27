Відео
Заробіток на матері — одеситка приковувала пенсіонерку до стовпа

Заробіток на матері — одеситка приковувала пенсіонерку до стовпа

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 13:04
Одеситка прикувала матір до стовпа на вулиці - яким чином та що взагалі відбувається
Поліція на обшуку. Фото: Національна поліція України

Жителька Одеси приковувала свою матір на інвалідному візку до стовпа, змушувала жебракувати та відбирала усі кошти. Однак після спроби підкупити поліцейського жінку було затримано, їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Подробиці справи

58-річна жінка систематично змушувала просити милостиню свою 96-річну матір, використовуючи її вразливий стан. Щоби викликати у перехожих більше співчуття та збільшити кількість пожертв, донька придбала для жінки інвалідний візок і приковувала його ланцюгом до стовпа.

Фігурантка постійно контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і витрачала на власні потреби.

поліція завершила розслідування щодо одеситки, яка експлуатувала літню матір та намагалася підкупити дільничного
Медики обстежують жінку. Фото: Національна поліція України

Після того як дільничний офіцер поліції виявив правопорушення, жінка запропонувала йому щомісячні "відкати" у розмірі 15 тисяч гривень. Правоохоронець повідомив керівництво, і фігурантку затримали одразу після передачі коштів. Гроші вилучені як речові докази. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

поліція завершила розслідування щодо одеситки, яка експлуатувала літню матір та намагалася підкупити дільничного
Жінка жебракує на вулиці. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 149 (торгівля людиною) та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про командира. який змушував бійців будувати будинок. А також про жінку, яку вивозила дівчат за кордон на брудні заробітки.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
