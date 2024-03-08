Заработал на дорогах 25 миллионов гривен — в Одессе будут судить предпринимателя

Ремонт дороги работниками. Фото: freepik

Директор автотранспортного предприятия в течение нескольких лет зарабатывал подрядами путем завышения цифр в накладных. В результате государству нанесен ущерб более 25 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Директор предприятия, занимающегося строительством и ремонтом дорог, на протяжении 2019-2021 годов отражал в налоговой отчетности ложные данные. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость почти на 26 миллионов гривен. В настоящее время компания возместила ущерб в полном объеме.

Какое наказание грозит

Прокуроры сообщили директору компании о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит штраф до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также лишение права занимать должность на срок до трех лет.

Напомним, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов . Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили главу правления одного из банков. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Добавим, что в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.