Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Заработал на дорогах 25 миллионов гривен — в Одессе будут судить предпринимателя arrow

Заработал на дорогах 25 миллионов гривен — в Одессе будут судить предпринимателя

8 марта 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заработал на дорогах 25 миллионов гривен — в Одессе будут судить предпринимателя
Ремонт дороги работниками. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Директор автотранспортного предприятия в течение нескольких лет зарабатывал подрядами путем завышения цифр в накладных. В результате государству нанесен ущерб более 25 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Подробности деятельности

Директор предприятия, занимающегося строительством и ремонтом дорог, на протяжении 2019-2021 годов отражал в налоговой отчетности ложные данные. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость почти на 26 миллионов гривен. В настоящее время компания возместила ущерб в полном объеме.

Какое наказание грозит

Прокуроры сообщили директору компании о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, согласно ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ему грозит штраф до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также лишение права занимать должность на срок до трех лет.

Напомним, что в Одессе будут судить директора оптового предприятия, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов . Чиновник нанес государству 7 миллионов убытков.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили главу правления одного из банков. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Добавим, что в Одесской области задержан директор одного из предприятий, который предоставлял ложные сведения о налогах. Своими действиями он нанес ущерб государству на 6 миллионов гривен.

Одесса
коррупция
налоги
дороги
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы
предприятия
оплата

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта