Заробив на дорогах 25 мільйонів гривень — в Одесі судитимуть підприємця

Ремонт дороги працівниками. Фото: freepik

Директор автотранспортного підприємства протягом кількох років заробляв підрядами шляхом завищення цифр у накладних. В результаті державі завдано збитків понад 25 мільйонів гривень

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Директор підприємства, яке займається будівництвом та ремонтом доріг, упродовж 2019-2021 років відображав у податковій звітності неправдиві дані. У такий спосіб підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість на майже 26 мільйонів гривень. Наразі компанія відшкодувало збитки у повному обсязі.

Яке покарання загрожує

Прокурори повідомили директору компанії про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків, згідно ч. 3 ст. 212 КК України. Йому загрожує штраф до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення права обіймати посаду на строк до трьох років.

Нагадаємо, шо в Одесі судитимуть директора оптового підприємства, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків. Посадовець завдав державі 7 мільйонів збитків.

Також ми писали, що в Одесі на лаву підсудних відправили голову правління одного з банків. Жінку підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Додамо, що в Одеській області затримали директора одного з підприємств, який надавав неправдиві відомості про податки. Своїми діями він завдав збитків державі на 6 мільйонів гривень.