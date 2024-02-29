Заработал на котле и батареях — на Одесчине задержали руководителя больницы

Руководителя медучреждения задерживают за растрату. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководитель медицинского предприятия заключил договор с предприятием на приобретение котлов. Чиновник смог очень хорошо сэкономить и присвоил себе больше половины от указанной в договоре суммы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали дела

Директор одного из медицинских коммунальных предприятий в Одесской области заключил с ФЛП договор на приобретение радиаторов и котлов для систем центрального отопления больницы на сумму 1,9 миллиона гривен. Известно, что цены в договоре были значительно выше рыночных.

Мужчина вместо новых котлов приобрел два подержанных котла с запчастями и оборудованием к ним по цене около 700 тысяч гривен. Такими действиями директор медицинского учреждения нанес ущерб больнице более чем на 1,2 млн гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время подозреваемый обвиняется в растрате бюджетных средств по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Случаи растраты бюджета в Одесской области

Напомним, чиновник одной из воинских частей Одесщины почти год заставлял подчиненных строить частный дом. Своим строительством мужчина нанес ущерб государству на сумму почти два миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одесской области был задержан бывший генеральный директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины. Чиновник заплатил 800 тысяч гривен за бинты для перевязок, переплатив на закупки почти 500 тысяч гривен.