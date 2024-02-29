Заробив на котлі та батареях — на Одещині затримали керівника лікарні

Керівника медзакладу затримують за розтрату. Фото: Одеська обласна прокуратура

Керівник медичного підприємства уклав договір з підприємством на придбання котлів. Посадовець зміг дуже добре зекономити та привласнив собі більше половини від зазначеної суми.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Директор одного з медичних комунальних підприємств на Одещині уклав з ФОП договір на придбання радіаторів і котлів для систем центрального опалення лікарні на суму 1,9 мільйона гривень. Відомо, що ціни у договорі були значно вище ринкових.

Чоловік замість нових котлів придбав два вживаних котли із запчастинами та обладнанням до них за ціною близько 700 тисяч гривень. Такими діями директор медичної установи спричинив збитки лікарні на понад 1,2 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваного звинувачують у розтраті бюджетних коштів за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Випадки розтрати бюджету на Одещині

Нагадаємо, посадовець однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Своїм будівництвом чоловік завдав збитків державі на суму майже два мільйони гривень.

Також ми писали, що в Одеській області затримали колишнього генерального директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Посадовець заплатив 800 тисяч гривень за бинти для перев'язок, переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень.