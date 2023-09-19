В Украине с нового года вырастут минимальная зарплата и пенсии

Одесситы в парке им. Горького. Фото: Новини.LIVE

Сходил в магазин, почти ничего не купил, а денег потратил немало. Привычные разговоры, которые каждый день можно услышать от рядовых украинцев. Люди жалуются, что цены растут, а размер зарплаты и пенсий почти неизменен. Как результат, подавляющему большинству граждан приходится экономить и считать каждую копейку. Поэтому неудивительно, что часто в больших супермаркетах можно увидеть, как люди выбирают товар, который со скидкой, а некоторые ожидают конца рабочего дня, чтобы купить уже уцененный хлеб.

Между тем, в бюджете следующего года Кабмин запланировал рост минимальной заработной платы. Ее повышение планируется реализовать в два этапа и до конца 2024 года она составит 8000 грн. На что хватит этих денег и какие расходы семейного бюджета сегодня у украинцев наибольшие, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Молодые семьи

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине не изменялась. В настоящее время она составляет 6700 грн. Для молодого отца Дмитрия, воспитывающего двух малолетних детей, эта сумма ничтожна. Мужчина говорит, что прожить и содержать семью на эти деньги нереально.

Дмитрий о зарплатах. Фото: Новини.LIVE

"Вот у меня сын маленький, и каждый месяц, чтобы купить ему подгузники, каши, какие-то еще необходимые вещи, то из семейного бюджета мы тратим всего на одного ребенка около 4000 тысяч гривен. А есть еще один сын, который ходит в школу. Для содержания семьи 7100 грн или 8000 грн — это мало, здесь нужно хотя бы в 4 раза больше зарабатывать денег, чтобы содержать всех. А если человек сам живет, то, в принципе, эти деньги небольшие, но этого должно хватить, чтобы купить базовые вещи и продукты", — рассказывает Дмитрий.

В 2023 году размер минималки меняться так и не будет, впрочем, в следующем году планируется два повышения. Одесситка Мирослава считает такой рост зарплаты несущественным, потому что для молодой семьи этого не хватает.

Мирослава об увеличении минималки. Фото: Новини.LIVE

"Мне лично таких денег ни на что не хватило бы, это очень мало, ведь цены такие, что однажды сходила в магазин — и несколько тысяч сразу оставляешь там. Сегодня кроме продуктов мы еще немало денег тратим на оплату коммунальных платежей", — рассказывает Мирослава.

Минимальная зарплата в 2024 году

Начиная с 1 января 2024 года минимальная зарплата в Украине составит 7100 гривен, а с 1 июля 2024 года — 8000 гривен. При этом прожиточный минимум на одного взрослого человека — 2920 гривен, а на трудоспособного человека — 3028 гривен. Также в 2024 году вырастет минимальная пенсия — ее увеличат до 2361 гривны. А максимальная пенсия будет составлять 23 610 гривен. Пенсионерка Александра Федоровна рассказывает, что сегодня получает минимальную пенсию, впрочем, ей помогают дети, поэтому женщина не испытывает острой нехватки денег. Но, говорит, что многие ее знакомые вынуждены не только экономить, но и отказывать себе во многих вещах.

Александра Федоровна. Фото: Новини.LIVE

"Здесь надо смотреть, какие цены на продукты, на лекарства, на медицинское обслуживание, на проезд. Потому что они немалые, и того планируемого повышения люди не почувствуют. Ведь как только у нас растет пенсия или зарплата, то вверх в цене идет и все остальное. Я предлагаю, чтобы наши депутаты пожили на этот минимум и почувствовали на себе, насколько это повышение существенно", — делится своими мыслями Александра Федоровна.

Соглашается с ней и Лариса Викторовна, которая 1,5 года назад приехала в Одессу из оккупированной Новой Каховки.

Лариса Викторовна. Фото: Новини.LIVE

"Это какое-то издевательство над незащищенными категориями людей. Я понимаю, что в стране война, но почему у нас сегодня одни обогащаются, а другие считают копейки в кошельках?! Сегодня человеку, чтобы оплатить коммуналку, купить продукты, лекарства, нужно минимум хотя бы 15 тысяч грн. К примеру, я два дня подряд вынуждена обращаться к врачам: вчера оплатила 2000 грн за обследование, сегодня еще столько же — за лекарства. Естественно, что я не каждый день хожу в больницы, но этого все равно мало", — отмечает Лариса Викторовна.

Минималку нужно увеличить в два раза

Отметим, что в августе 2023 года, по данным сайта Work, специализирующегося на поиске работы, средний размер зарплаты в Одессе по вакансиям почти 17 тысяч грн, а по резюме — более 20 тысяч грн. По убеждению одесситки Елены — это уже более реальные размеры зарплат, позволяющие человеку позволить себе купить не только продукты и оплатить коммуналку, но и больше.

Елена об увеличении минималки. Фото: Новини.LIVE

"Если очень постараться, то по минимуму можно прожить одному человеку. И здесь нужно понимать, что это будут какие-то дешевые каши, макароны. Если покупать мясо, то это будет маленький кусочек. Но человеку, чтобы жить полноценно, этих денег не хватит. Я уже не говорю за пенсионеров, которым нужны лекарства, а если, к примеру, люди держат дома животное, то это тоже расходы. Здесь очень много составляющих расходов, которые, наверное, не были учтены, когда формировали повышение", — рассказывает Елена.

Такого же мнения и Анастасия. Ее муж военнослужащий, а она сейчас ухаживает за ребенком. Говорит, если бы не его зарплата, прожить на минималку они бы не смогли.

Анастасия с дочерью. Фото: Новини.LIVE

"Нам сегодня приходится все равно экономить и в чем-то отказывать себе и ребенку. Спасибо, что есть родители в селе, которые передают нам овощи, фрукты, иногда бывает и что какое-то мясо. Для того чтобы семья могла чувствовать себя комфортно, нужно минимум 18 тысяч грн, чтобы ребенок мог ходить в садик, чтобы можно было купить продукты, оплатить коммуналку, а также за арендованную квартиру", — резюмировала Анастасия.

По словам людей, у нас все, как всегда: сначала растут цены на продукты, а потом вроде бы поднимают минимальную заработную плату и пенсию. Вот только после того, как прибавят пару сотен гривен, ценники в магазинах снова идут вверх. Таким образом, благосостояние населения ничуть не станет лучше, а скорее всего еще и ухудшится.

Напомним, продукты борщевого набора дешевеют, а крафтовый хлеб — вырос в цене. Подорожало в сентябре и дизельное топливо. Цены на автозаправочных станциях Одессы пересекли отметку в 56 грн/литр. Традиционно после таких скачков у представителей бизнеса появляется так называемый "железный аргумент", мол, подорожало горючее, а значит и затраты на доставку возросли. И после этого цены на некоторые товары начинают ползти вверх. Есть ли основания для удорожания овощей, фруктов и хлеба — читайте в нашем материале.