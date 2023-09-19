В Україні з нового року зростуть мінімальна зарплата та пенсії

Одесити у парку ім. Горького. Фото: Новини.LIVE

Сходив до магазину, майже нічого не купив, а грошей витратив чимало. Звичні розмови, які щодня можна почути від пересічних українців. Люди скаржаться, що ціни ростуть, а розмір зарплати та пенсій — майже незмінний. Як результат, переважній більшості громадян доводиться економити та рахувати кожну копійку. Тому й не дивно, що часто у великих супермаркетах можна побачити, як люди обирають товар, який зі знижкою, а декотрі очікують кінця робочого дня, аби купити хліб, який вже уцінений.

Тим часом у бюджеті наступного року Кабмін запланував зростання мінімальної заробітної плати. Її підвищення планують реалізувати у два етапи й до кінця 2024 року вона становитиме 8000 грн. На що вистачить цих грошей та які витрати сімейного бюджету сьогодні в українців є найбільшими, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Молоді родини

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні не змінювалася. Нині вона становить 6700 грн. Для молодого батька Дмитра, який виховує двох малолітніх дітей, ця сума мізерна. Чоловік каже, що прожити та утримувати родину на ці гроші нереально.

Дмитро про зарплати. Фото: Новини.LIVE

"Ось у мене син малий, і кожного місяця, щоб купити йому підгузки, каші, якісь ще необхідні речі, то із сімейного бюджету ми витрачаємо лише на одну дитину близько 4000 тисяч гривень. А є ще один син, який ходить до школи. Тому для родини 7100 грн або 8000 грн — це мало, тут треба хоча б у 4 рази більше заробляти грошей, аби утримувати всіх. А якщо людина сама живе, то, в принципі, гроші невеликі, але цього має вистачити, аби купити базові речі та продукти", — розповідає Дмитро.

У 2023 році розмір мінімалки змінюватися так і не буде, втім, у наступному році планується аж два підвищення. Одеситка Мирослава вважає таке зростання зарплати несуттєвим, бо для молодої родини цього не вистачає.

Мирослава про збільшення мінімалки. Фото: Новини.LIVE

"Мені особисто таких грошей ні на що не вистачило б, це дуже мало, адже ціни такі, що один раз сходила до магазину й кілька тисяч одразу залишаєш там. Сьогодні окрім продуктів, ми ще чимало грошей витрачаємо на оплату комунальних платежів", — розповідає Мирослава.

Мінімальна зарплата у 2024 році

Починаючи з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 7100 гривень, а з 1 липня 2024 року — 8000 гривень. При цьому прожитковий мінімум на одну дорослу людину — 2920 гривень, а на працездатну особу — 3028 гривень. Також у 2024 році зросте мінімальна пенсія — її збільшать до 2361 гривні. А максимальна пенсія становитиме 23610 гривень. Пенсіонерка Олександра Федорівна розповідає, що сьогодні отримує мінімальну пенсію, втім, їй допомагають діти, тому жінка не відчуває гострої нестачі грошей. Але каже, що чимало її знайомих змушені не лише економити, але й відмовляти собі у багатьох речах.

Олександра Федорівна. Фото: Новини.LIVE

"Тут треба дивитися, які ціни на харчі, на ліки, на медичне обслуговування, на проїзд. Бо вони чималі й того підвищення, яке планується, люди не відчують. Адже, як тільки у нас зростає пенсія чи зарплата, то догори у ціні йде й все інше. Я пропоную, щоб наші депутати пожили на цей мінімум та відчули на собі, наскільки це підвищення суттєве", — ділиться своїми думками Олександра Федорівна.

Погоджується з нею й Лариса Вікторівна, яка 1,5 року тому приїхала до Одеси з окупованої Нової Каховки.

Лариса Вікторівна. Фото: Новини.LIVE

"Це якесь знущання з незахищених категорій людей. Я розумію, що в країні війна, але чому у нас сьогодні одні збагачуються, а інші рахують копійки у гаманцях?! Сьогодні людині, щоб сплатити за комірне, купити продукти, ліки потрібно мінімум хоча б 15 тисяч грн. До прикладу, я два дні поспіль змушена звертатися до лікарів: вчора сплатила 2000 грн за обстеження, сьогодні ще стільки ж за ліки. Певна річ, що я не щодня ходжу до лікарень. Але подивіться, скільки коштують продукти та інші послуги", — зазначає Лариса Вікторівна.

Мінімалку треба збільшити у двічі

Зазначимо, що у серпні 2023 року, за даними сайту Work, що спеціалізується на пошуку роботи, середній розмір зарплати по Одесі за вакансіями — майже 17 тисяч грн, а за резюме — понад 20 тисяч грн. За переконанням одеситки Олени — це вже більш реальні розміри зарплат, які дозволяють людині дозволити собі купити не лише харчі та сплатити за комірне, але й дещо більше.

Олена про збільшення мінімалки. Фото: Новини.LIVE

"Якщо дуже постаратися, то по мінімуму можна прожити одній людині. І тут треба розуміти, що це будуть якісь дешеві каші, макарони. Якщо купувати м’ясо, то це буде маленький шматочок. Але людині, щоб жити повноцінно, цих грошей не вистачить. Я вже не кажу за пенсіонерів, яким потрібні ліки, а якщо, до прикладу, люди тримають вдома тваринку, то це теж витрати. Тут дуже багато складових витрат, які, напевно, не були враховані, коли формували підвищення", — розповідає Олена.

Такої ж думки й Анастасія. Її чоловік військовослужбовець, а вона наразі доглядає за дитиною. Каже, якби не його зарплата, то прожити на мінімалку вони б не змогли.

Анастасія з донькою. Фото: Новини.LIVE

"Нам сьогодні доводиться все одно економити та в чомусь відмовляти собі й дитині. Дякувати, що є батьки у селі, які передають нам овочі, фрукти, інколи буває й що якесь м’ясо. Для того, щоб родина могла відчувати себе комфортно, потрібно мінімум 18 тисяч грн. Це щоб дитина могла ходити у садок, щоб можна було купити продукти, сплатити за комірне, а також за орендовану квартиру", — резюмувала Анастасія.

За словами людей, у нас все, як завжди: спершу зростають ціни на продукти, а потім нібито підіймають мінімальну заробітну плату та пенсію. Ось тільки після того, як додадуть пару сотень гривень, цінники в магазинах знову йдуть вгору. Таким чином добробут населення нітрохи не стане кращим, а швидше за все ще й погіршиться.

Нагадаємо, продукти борщового набору дешевшають, натомість крафтовий хліб — зріс у ціні. Подорожчало у вересні й дизельне пальне. Ціни на автозаправних станціях Одеси перетнули позначку 56 грн/літр. Традиційно після таких стрибків у представників бізнесу з’являється так званий "залізний аргумент", мовляв, подорожчало пальне, а значить, і витрати на доставлення зросли. І після цього ціни на деякі товари починають повзти вгору. Чи є підстави для здорожчання овочів, фруктів та хліба — читайте у нашому матеріалі.