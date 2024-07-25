Избиение женщины у троллейбусной остановки в Одессе — полиция расследует обстоятельства

Скандал в Ивано-Франковске. Фото: скриншот с видео

В Одессе в среду, 17 июля, 38-летний гражданин соседней страны избил заступившуюся за кондуктора женщину. Правоохранители расследуют обстоятельства избиения женщины возле троллейбусной остановки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области в четверг, 25 июля.

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Что известно

Правоохранители установили, что 38-летний гражданин соседней страны, проживающий в Одессе, начал ссору с кондуктором во время поездки в общественном транспорте, считая, что она оскорбила его жену. Инцидент произошел вечером 17 июля на улице Успенской в Приморском районе города.

Конфликт заметила 30-летняя одесситка, которая в то время проезжала мимо троллейбуса на автомобиле. Она припарковала машину и пошла на помощь кондуктору. Затем нападающий переключил свое внимание на нее и стал бить руками и ногами, держа за волосы.

"Его неправомерные действия прекратили прибывшие по вызову полицейские. Нарушителя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало содержание алкоголя в его организме 1,22 промилле" , — говорится в сообщении.

По факту избиения женщины начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает штраф до 850 гривен или общественные работы до двухсот часов, или исправительные работы до одного года.

Также в рамках расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести нанесенных потерпевшей повреждений. Вопрос о сообщении мужчине о подозрении будет решаться после получения экспертного заключения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе стражи порядка расследуют обстоятельства убийства таксиста в Киевском районе города. Мужчина скончался от ножевых ранений, получивших в ходе потасовки с клиентами.

Мы писали, что в Одесском районе полиция задержала злоумышленника, который до смерти убил односельчанина . Пьяный мужчина нанес удары не только кулаками, но и всем, что случилось под руку — стулом и даже телевизором. За это он может провести за решеткой до десяти лет.