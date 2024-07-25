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Заступилася за кондуктора й отримала поранення — поліція розслідує побиття жінки в Одесі

25 липня 2024 18:44
Валерія Барановська - редактор
Побиття жінки біля тролейбусної зупинки в Одесі — поліція розслідує обставини
Скандал в Одесі. Фото: скриншот з відео
Валерія Барановська - редактор

В Одесі у середу, 17 липня, 38-річний громадянин сусідньої країни побив жінку, яка заступилася за кондуктора. Наразі правоохоронці розслідують обставини побиття жінки біля тролейбусної зупинки. 

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області у четвер, 25 липня.

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Що відомо

Правоохоронці встановили, що 38-річний громадянин сусідньої країни, який мешкає в Одесі, розпочав сварку з кондукторкою під час поїздки в громадському транспорті, бо вважав, що вона образила його дружину. Інцидент стався ввечері 17 липня на вулиці Успенській у Приморському районі міста.

Конфлікт помітила 30-річна одеситка, яка в той час проїжджала повз тролейбус на автомобілі. Вона припаркувала машину та пішла на допомогу кондукторці. Згодом нападник переключив свою увагу на неї та почав бити руками і ногами, тримаючи за волосся.

"Його неправомірні дії припинили поліцейські, які прибули на виклик. Порушника доставили до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події. Медичне освідування на стан сп’яніння показало вміст алкоголю в його організмі 1,22 проміле", — йдеться в повідомленні.

За фактом побиття жінки розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, або громадські роботи до двохсот годин, або виправні роботи до одного року.

Також в рамках розслідування було призначено судово-медичну експертизу, яка визначить ступінь тяжкості завданих потерпілій ушкоджень. Питання щодо повідомлення чоловіку про підозру буде вирішуватися після отримання експертного висновку. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці  розслідують обставини вбивства таксиста в Київському районі міста. Чоловік помер від ножових поранень, які отримав в ході бійки з клієнтами. 

Ми писали, що в Одеському районі поліція затримала зловмисника, який до смерті забив односельця. П'яний чоловік завдав ударів не тільки кулаками, але й усім, що трапилось під руку — стільцем та навіть телевізором. За це він може провести за ґратами до десяти років.

Одеса поліція побиття громадський транспорт

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