Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня

Пробки в Молдову и очереди — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
На сегодняшний вечер, 29 декабря, появилась информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. А вот в Румынию добраться пока несложно.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, достигающей нескольких километров.
Пробки в Румынию
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.
Напомним, украинские силы нанесли мощные удары по российскому флоту в этом году, уничтожив пять вражеских кораблей. Также мы сообщали, что в центре Одессы была организована фотовыставка и акция в поддержку военнопленных.
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