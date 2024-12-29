Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 29 декабря, появилась информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. А вот в Румынию добраться пока несложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Дорога в Молдову. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, достигающей нескольких километров.

Пробки в Румынию

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, украинские силы нанесли мощные удары по российскому флоту в этом году, уничтожив пять вражеских кораблей. Также мы сообщали, что в центре Одессы была организована фотовыставка и акция в поддержку военнопленных.