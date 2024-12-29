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Затори до Молдови та черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

29 грудня 2024 17:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 29 грудня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Молдови та черги — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 1
Дорога до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори до Молдови та черги — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, українські сили завдали потужних ударів по російському флоту у цьому році, знищивши п’ять ворожих кораблів. Також ми повідомляли, що у центрі Одеси організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених.

Одеса затори Новини Одеси черги черги на кордоні виїзд за кордон

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