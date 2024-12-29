Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 29 грудня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Дорога до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, українські сили завдали потужних ударів по російському флоту у цьому році, знищивши п’ять ворожих кораблів. Також ми повідомляли, що у центрі Одеси організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених.