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Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение транспорта

26 ноября 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение транспорта
Трасса Одесса-Рени. Фото: Нацполиция в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На утро 26 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин почти по всему участку дороги. В самом пункте пропуска машин немного. А вот до Румынской границы добраться будет еще сложнее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени сильно усложнено движение по всему участку. На Google Maps она почти полностью оранжевая, а в районе Петродолинского и КПП краснеет. Дорога в Паланку продлится более двух часов. Отметим, что за данными сервиса Google Maps можно немного сократить время на поездку, если объехать пробку в Петродолинском через Широкую Балку.

Пробки на Паланку и альтернативный путь. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе наблюдаются небольшие пробки в пределах Казацкого и Сараты. Это связано с непогодой, бушующей в Одесской области. Сама дорога в КПП продлится почти 5 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 26 ноября, на трассах международного значения в Одесской области ограничено движение для большегрузных транспортных средств. Также уже есть аварии.

Также мы писали, что в территориальных подразделениях полиции Одессы и области стражи порядка обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.

Добавим, что из-за непогоды в Одесской области ближайшие двое суток возможны отключения света. Ветер может оборвать линии электропередачи. Бригады ДТЭК находятся в повышенной готовности.

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