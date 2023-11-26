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Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух транспорту

26 листопада 2023 10:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух транспорту
Траса Одеса-Рені. Фото: Нацполіція в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 26 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин майже по всій ділянці дороги. На самому пункті пропуску машин небагато. А от до Румунського кордону дістатися буде ще складніше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені сильно ускладнений рух по всій ділянці. На Google Maps вона майже повністю помаранчева, а у районі Петродолинського та КПП — червонішає. Дорога до Паланки триватиме понад двох годин. Зазначимо, що за даними сервісу Google Maps можна трохи скоротити час на поїздку, якщо об'їхати затор у Петродолинську через Широку Балку. 

Затори на Паланку та альтернативний шлях. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються невеликі затори у межах Козацького та Сарати. Це пов’язано з негодою, яка вирує в Одеській області.  Сама дорога до КПП триватиме майже 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, на трасах міжнародного значення в Одеській області обмежено рух для великовантажних транспортних засобів. Також уже є аварії.

Також ми писали, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут

Додамо, що через негоду на Одещині найближчі дві доби можливі відключення світла. Вітер може обірвати лінії електропередач. Бригади ДТЕК перебувають у підвищеній готовності.

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