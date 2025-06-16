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Главная Одесса Пробки на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 14:33
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на картах. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

В понедельник, 16 июня, на трассе Одесса — Рени образуются многочисленные пробки, особенно по пути КПП в сторону Молдовы и Румынии. Однако возле некоторых пунктов пропуска очередей сегодня нет, поэтому путешественникам лучше быть осмотрительными при их выборе.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть большие тянучки, самая значительная из которых образовалась возле села Маяки. Это необходимо учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачье — Тудора" — пробок там пока нет. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса пока также не наблюдается.

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Пробка возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" сегодня образовалась огромная пробка — простоять в ней придется больше часа. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Однако в сторону приграничных сел все же фиксируются очереди. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.

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Пробка возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса Молдова Румыния пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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