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Головна Одеса Затори на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 14:33
Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на картах. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У понеділок, 16 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються чисельні затори, особливо шляхом КПП у сторону Молдови Та Румунії. Однак біля деяких пунктів пропуску черг сьогодні немає, тому мандрівникам краще бути обачливими при їх виборі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є великі тягнучки, найбільша з яких утворилася біля села Маяки. Це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — заторів там наразі немає. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу поки також не спостерігається.

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Затор біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" сьогодні утворився величезний затор — простояти в ньому доведеться більше години. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак у бік прикордонних сіл все ж таки фіксуються черги. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

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Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.

Одеса Молдова Румунія затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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