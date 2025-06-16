Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на картах. Фото: скриншот

У понеділок, 16 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються чисельні затори, особливо шляхом КПП у сторону Молдови Та Румунії. Однак біля деяких пунктів пропуску черг сьогодні немає, тому мандрівникам краще бути обачливими при їх виборі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є великі тягнучки, найбільша з яких утворилася біля села Маяки. Це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — заторів там наразі немає. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу поки також не спостерігається.

Затор біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" сьогодні утворився величезний затор — простояти в ньому доведеться більше години. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак у бік прикордонних сіл все ж таки фіксуються черги. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.