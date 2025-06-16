Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Затори на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 16 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються чисельні затори, особливо шляхом КПП у сторону Молдови Та Румунії. Однак біля деяких пунктів пропуску черг сьогодні немає, тому мандрівникам краще бути обачливими при їх виборі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є великі тягнучки, найбільша з яких утворилася біля села Маяки. Це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — заторів там наразі немає. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу поки також не спостерігається.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" сьогодні утворився величезний затор — простояти в ньому доведеться більше години. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак у бік прикордонних сіл все ж таки фіксуються черги. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.
Читайте Новини.LIVE!