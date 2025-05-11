Ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени сегодня вечером

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на сегодняшний вечер, 11 мая, появилась информация о ситуации на главной автомагистрали Бессарабии и пересечения южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки, а также есть очереди на таможенно-пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Дорога к КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

Пробки до Румынии

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Зато на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет.

Напомним, в Одесской области мужчина угрожал работникам полиции, нецензурно ругался, а затем порвал зубами Журнал учета доставленных лиц. Также мы писали, законно ли отдыхать на пляжах в Затоке и Каролино-Бугазе.