Ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені сьогодні увечері

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 11 травня, з'явилася інформація щодо ситуації на головній автомагістралі Бессарабії та перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори, а також є черги на митно-пропускних пунктах.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Дорога до КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, на Одещині чоловік погрожував працівникам поліції, нецензурно лаявся, а потім порвав зубами Журнал обліку доставлених осіб. Також ми писали, чи законно відпочивати на пляжах в Затоці та Кароліно-Бугазі.