Ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені сьогодні увечері

Затори на трасі Одеса-Рені — де прийдеться затриматись водіям
Станом на сьогоднішній вечір, 11 травня, з'явилася інформація щодо ситуації на головній автомагістралі Бессарабії та перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори, а також є черги на митно-пропускних пунктах.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.
Затори до Румунії
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.
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