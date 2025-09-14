Пробки на трассе Одесса-Рени 14 сентября

Пробки на трассе Одесса-Рени — в Молдову выехать все труднее
Вечером 14 сентября дорога Одесса-Рени снова превратилась в испытание. Водители застряли в локальных пробках на пути к границе с Молдовой. Наибольшие очереди наблюдаются в направлении Паланки.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом небольшая очередь.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Напомним, в аварии, которая произошла вчера на трассе Одесса-Рени, погиб 33-летний морпех, который защищал остров Змеиный, Артур Соснин. Также мы писали, что в Одесской области пограничник требовал и получал деньги за незаконный пропуск военнообязанных через транзитный участок трассы Одесса-Рени.
