Пробки на трассе Одесса-Рени 14 сентября

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 14 сентября дорога Одесса-Рени снова превратилась в испытание. Водители застряли в локальных пробках на пути к границе с Молдовой. Наибольшие очереди наблюдаются в направлении Паланки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом небольшая очередь.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в аварии, которая произошла вчера на трассе Одесса-Рени, погиб 33-летний морпех, который защищал остров Змеиный, Артур Соснин. Также мы писали, что в Одесской области пограничник требовал и получал деньги за незаконный пропуск военнообязанных через транзитный участок трассы Одесса-Рени.