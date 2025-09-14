Видео
Пробки на трассе Одесса-Рени — в Молдову выехать все труднее

Пробки на трассе Одесса-Рени — в Молдову выехать все труднее

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:14
Пробки на трассе Одесса-Рени 14 сентября
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 14 сентября дорога Одесса-Рени снова превратилась в испытание. Водители застряли в локальных пробках на пути к границе с Молдовой. Наибольшие очереди наблюдаются в направлении Паланки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом небольшая очередь.

Затори на трасі Одеса-Рені — де стоять черги на кордоні - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в аварии, которая произошла вчера на трассе Одесса-Рени, погиб 33-летний морпех, который защищал остров Змеиный, Артур Соснин. Также мы писали, что в Одесской области пограничник требовал и получал деньги за незаконный пропуск военнообязанных через транзитный участок трассы Одесса-Рени.

Одесса авто Одесская область Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
