Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — до Молдови виїхати дедалі важче

Затори на трасі Одеса-Рені — до Молдови виїхати дедалі важче

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:14
Затори на трасі Одеса-Рені 14 вересня
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Увечері 14 вересня дорога Одеса-Рені знову перетворилася на випробування. Водії застрягли у локальних заторах на шляху до кордону з Молдовою. Найбільші черги спостерігаються у напрямку Паланки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Затори на трасі Одеса-Рені — де стоять черги на кордоні - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в аварії, яка сталася вчора на трасі Одеса-Рені, загинув 33-річний морпіх, який захищав острів Зміїний, Артур Соснін. Також ми писали, що на Одещині прикордонник вимагав і отримував гроші за незаконний пропуск військовозобов’язаних через транзитну ділянку траси Одеса-Рені.

Одеса авто Одеська область Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
