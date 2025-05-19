Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Румынии и Молдовы

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

В понедельник, 19 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска, однако возле Паланки очередей нет. Значительные тянучки фиксируются возле КПП в Молдову возле Рени, в сторону Румынии их пока нету.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", пока проезд свободный. Однако много автомобилей фиксируются на картах возле КПП "Староказачье — Тудора". Недалеко от села Сафьяны, по пути к КПП также на карте можно заметить значительную тянучку, простоять придется не менее часа.

Пробка возле села. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа после ремонта путепровода значительных пробок также не наблюдается. Поездка из Одессы продлится не более 3 часов.

Орловка на карте. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.