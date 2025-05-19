Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік Румунії та Молдови

Затори на трасі Одеса-Рені — які пункти слід об'їжджати
У понеділок, 19 травня, на трасі Одеса — Рені постійно утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску, однак біля Паланки черг немає. Значні тягнучки фіксуються біля КПП до Молдови у Рені, у бік Румунії їх наразі не спостерігається.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", наразі проїзд вільний. Однак багато автівок фіксуються на картах біля КПП "Старокозаче — Тудора". Неподалік села Саф'яни також на карті можна помітити значну тягнучку, простояти доведеться не менше години.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Біля каналу Кофа після ремонту шляхопроводу значних тягнучок також не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме не більше 3 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.
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