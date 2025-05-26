Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — Маяки сегодня лучше объезжать

Пробки на трассе Одесса-Рени — Маяки сегодня лучше объезжать

Ua en ru
Дата публикации 26 мая 2025 15:40
Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 26 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются по пути в Молдову, однако в сторону Румынии они пока не наблюдаются.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть незначительные пробки. Самая большая из них образовалась возле села Маяки, что надо учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей фиксируются на картах и возле КПП "Староказачье — Тудора". 

None - фото 1
Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

По пути в Румынию на паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа и ближайших к нему населенных пунктов значительных тянучек также не наблюдается, так что проезд в сторону КПП полностью свободен. Утром движение на трассе в районе Измаила было замедлено, однако сейчас проехать можно не простояв в очереди.

None - фото 2
По дороге на Орловку Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /