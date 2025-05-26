Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 26 мая, на трассе Одесса — Рени постоянно образуются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска. Значительные тянучки фиксируются по пути в Молдову, однако в сторону Румынии они пока не наблюдаются.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока есть незначительные пробки. Самая большая из них образовалась возле села Маяки, что надо учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей фиксируются на картах и возле КПП "Староказачье — Тудора".

Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

По пути в Румынию на паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа и ближайших к нему населенных пунктов значительных тянучек также не наблюдается, так что проезд в сторону КПП полностью свободен. Утром движение на трассе в районе Измаила было замедлено, однако сейчас проехать можно не простояв в очереди.

По дороге на Орловку Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.