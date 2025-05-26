Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Затори на трасі Одеса-Рені — Маяки сьогодні краще об'їжджати
У п'ятницю, 26 травня, на трасі Одеса — Рені постійно утворюються затори у бік прикордонних пунктів пропуску. Значні тягнучки фіксуються шляхом до Молдови, однак в сторону Румунії вони наразі не спостерігаються.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є незначні затори. Найбільший з них утворився біля села Маяки, що треба враховувати, плануючи подорож. Багато автівок фіксуються на картах і біля КПП "Старокозаче — Тудора".
Затори до Румунії
Шляхом до Румунії на паромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Біля каналу Кофа та найближчих до нього населених пунктів значних тягнучок також не спостерігається, отже проїзд у бік КПП повністю вільний. Зранку рух на трасі в районі Ізмаїлу був уповільнений, однак наразі проїхати можна не простоявши у черзі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.
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