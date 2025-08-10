Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — сложнее всего выехать в Молдову

Пробки на трассе Одесса-Рени — сложнее всего выехать в Молдову

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 09:17
Очереди на границе Одесской области: Паланка стоит, Староказачье свободно
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

В воскресенье утром, 10 августа, на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска Одесской области фиксируют локальные пробки в направлении Молдовы. Самая большая очередь — перед ПП в Паланке. На других переходах движение в основном свободное или замедленное лишь участками.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. Зато на въезд — пробка, она обозначена на картах красным.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа. Также мы писали, что в Одессе с 18 августа начнутся изменения в организации движения из-за ремонта транспортной эстакады Одесского морского порта.

Одесса авто Одесская область пробки Новости Одессы очереди
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации