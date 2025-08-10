Очереди на границе Одесской области: Паланка стоит, Староказачье свободно

Пробки на трассе Одесса-Рени — сложнее всего выехать в Молдову
В воскресенье утром, 10 августа, на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска Одесской области фиксируют локальные пробки в направлении Молдовы. Самая большая очередь — перед ПП в Паланке. На других переходах движение в основном свободное или замедленное лишь участками.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.
Пробки в направлении Орловки
Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. Зато на въезд — пробка, она обозначена на картах красным.
Напомним, в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа. Также мы писали, что в Одессе с 18 августа начнутся изменения в организации движения из-за ремонта транспортной эстакады Одесского морского порта.
Читайте Новини.LIVE!