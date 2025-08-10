Очереди на границе Одесской области: Паланка стоит, Староказачье свободно

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

В воскресенье утром, 10 августа, на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска Одесской области фиксируют локальные пробки в направлении Молдовы. Самая большая очередь — перед ПП в Паланке. На других переходах движение в основном свободное или замедленное лишь участками.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление авто — перед пунктом пропуска в Паланке. Там очередь протянулась почти на километр, а участок дороги проходит через Нижнеднестровский национальный природный парк. На картах он обозначен красным цветом, что указывает на затрудненное движение.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте "Старокозачье — Тудора" ситуация спокойная. Очередей нет, движение свободное — дорога синяя на картах. Это позволяет без задержек пересечь границу.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Небольшое скопление транспорта также есть на трассе М-15 в Татарбунарах и Измаиле. Хотя пробки там незначительные, непосредственно на паромном пункте пропуска в Орловке очередь все же есть.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

В городе Рени, на КПП "Рени — Джюрджюлешть", движение на выезд из Украины спокойное. Зато на въезд — пробка, она обозначена на картах красным.

Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской и Николаевской областях большегрузный транспорт сможет ездить по дорогам даже во время комендантского часа. Также мы писали, что в Одессе с 18 августа начнутся изменения в организации движения из-за ремонта транспортной эстакады Одесского морского порта.