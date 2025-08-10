Черги на кордоні Одещини: Паланка стоїть, Старокозаче вільне

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

У неділю вранці, 10 серпня, на трасі Одеса-Рені та біля кількох пунктів пропуску Одещини фіксують локальні затори в напрямку Молдови. Найбільша черга — перед ПП у Паланці. На інших переходах рух здебільшого вільний або сповільнений лише ділянками.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Найбільше скупчення авто — перед пунктом пропуску до Паланки. Там черга простягнулася майже на кілометр, а ділянка дороги проходить через Нижньодністровський національний природний парк. На мапах вона позначена червоним кольором, що вказує на ускладнений рух.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті "Старокозаче — Тудора" ситуація спокійна. Черг немає, рух вільний — дорога синя на картах. Це дозволяє без затримок перетнути кордон.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Невелике скупчення транспорту також є на трасі М-15 у Татарбунарах та Ізмаїлі. Хоч затори там незначні, безпосередньо на поромному пункті пропуску в Орлівці черга все ж є.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

У місті Рені, на КПП "Рені — Джюрджюлешть", рух на виїзд з України спокійний. Натомість на в'їзд — затор, він позначений на мапах червоним.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях великовантажний транспорт зможе їздити дорогами навіть під час комендантської години. Також ми писали, що в Одесі з 18 серпня розпочнуться зміни в організації руху через ремонт транспортної естакади Одеського морського порту.