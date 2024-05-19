Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять arrow

Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять

19 мая 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять
Дорога в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 19 мая. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначительны и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде и выезде из Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять - фото 1
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять - фото 2
Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, за поворотом на Старые Трояны, в пределах Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять - фото 3
Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на КПП — где водителям сегодня придется постоять - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправочных станциях цены на топливо за последние сутки не изменились. Стоимость бензина и автогаза, а также дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 19 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,24 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,88 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,65 грн/л.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального парка.

В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом