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Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти

19 травня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні увечері, 19 травня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді та виїзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.  

Затори на трасі Одеса — Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти - фото 1
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух. 

Затори на трасі Одеса — Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти - фото 2
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Затори на трасі Одеса — Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти - фото 3
Ситуація з заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на трасі Одеса — Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти - фото 4
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправних станціях ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину та автогазу, а також дизельного пального, залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 19 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,47 грн/л;
  • А-95 — 55,83 грн/л;
  • А-92 — 52,24 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,88 грн/л;
  • скраплений газ — 26,65 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку

Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

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