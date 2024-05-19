Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП — де водіям сьогодні прийдеться постояти
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні увечері, 19 травня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді та виїзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, за поворотом на Старі Трояни, в межах Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
На українських автозаправних станціях ціни на пальне за останню добу не змінилися. Вартість бензину та автогазу, а також дизельного пального, залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 19 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,47 грн/л;
- А-95 — 55,83 грн/л;
- А-92 — 52,24 грн/л;
- дизельне пальне — 52,88 грн/л;
- скраплений газ — 26,65 грн/л.
Більше про перетин кордону на Одещині
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку.
Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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