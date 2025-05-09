Ситуация на дорогах Одесской области в сторону Молдовы и Румынии — где есть пробки

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

В пятницу, 9 мая, на картах фиксируются значительные пробки на трассе Одесса — Рени. Больше всего тянучек образуется возле пограничных КПП в Молдову, однако и в сторону Румынии придется простоять в очереди, поскольку там произошло ДТП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть значительная пробка. Простоять в тянучке придется более часа. Много автомобилей и возле "Староказачье — Тудора". На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, поездка продлится примерно полтора часа. К тому же, движение замедляет мокрый асфальт из-за дождей.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — менее часа, поскольку автомобилей там немного. Возле канала Кофа пробок также нет. Наблюдается тянучка возле села Холмское, поскольку там произошло ДТП.

ДТП возле села Холмское. Фото: скриншот

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