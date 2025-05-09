Ситуація на дорогах Одещини у бік Молдови та Румунії — де є затори

Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно
У п'ятницю, 9 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови, проте й у бік Румунії доведеться простояти в черзі, оскільки там сталося ДТП.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Багато автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме приблизно півтори години. До того ж, рух уповільнює мокрий асфальт через дощі.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає. Спостерігається тягнучка біля села Холмське, оскільки там сталося ДТП.
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