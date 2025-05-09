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Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно

Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно

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Дата публікації: 9 травня 2025 14:44
Ситуація на дорогах Одещини у бік Молдови та Румунії — де є затори
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У п'ятницю, 9 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови, проте й у бік Румунії доведеться простояти в черзі, оскільки там сталося ДТП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Багато автівок і біля  "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме приблизно півтори години. До того ж, рух уповільнює мокрий асфальт через дощі.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно - фото 1
Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає. Спостерігається тягнучка біля села Холмське, оскільки там сталося ДТП.

Затори на трасі Одеса-Рені — виїжджати треба негайно - фото 2
ДТП біля села Холмське. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 19 мільйонів на дорогу на цвинтарі. А також про новий сервіс таксі в Одесі.

Одеса подорож Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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