Ситуація на дорогах Одещини у бік Молдови та Румунії — де є затори

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

У п'ятницю, 9 травня, на картах фіксуються значні затори на трасі Одеса — Рені. Найбільше тягнучок утворюється біля прикордонних КПП до Молдови, проте й у бік Румунії доведеться простояти в черзі, оскільки там сталося ДТП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є значний затор. Простояти в тягнучці доведеться понад годину. Багато автівок і біля "Старокозаче — Тудора". На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, поїздка триватиме приблизно півтори години. До того ж, рух уповільнює мокрий асфальт через дощі.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як годину, оскільки автівок там небагато. Біля каналу Кофа заторів також немає. Спостерігається тягнучка біля села Холмське, оскільки там сталося ДТП.

ДТП біля села Холмське. Фото: скриншот

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