Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот с Google Maps

В понедельник, 23 июня, на трассе Одесса — Рени образовалась огромная пробка по пути к выезду из города. Однако в сторону пунктов пропуска в Молдову и Румынию тянучек пока не наблюдается.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Самая большая пробка образовалась на выезде из города, недалеко от села Усатово. Простоять в ней придется больше часа, что надо учитывать, планируя путешествие. Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока тянучек нет. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока также свободен. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса, пока также не наблюдается.

Пробка в районе села Усатово. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" проезд несколько затруднен из-за проведения дорожных работ. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучки пока не наблюдаются. Поездка из Одессы продлится не более 6 часов.

Дорожные работы возле Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.