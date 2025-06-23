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Главная Одесса Пробки на выезде из города — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки на выезде из города — ситуация на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 23 июня 2025 13:40
Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот с Google Maps
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

В понедельник, 23 июня, на трассе Одесса — Рени образовалась огромная пробка по пути к выезду из города. Однако в сторону пунктов пропуска в Молдову и Румынию тянучек пока не наблюдается.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Самая большая пробка образовалась на выезде из города, недалеко от села Усатово. Простоять в ней придется больше часа, что надо учитывать, планируя путешествие. Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока тянучек нет. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока также свободен. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса, пока также не наблюдается.

Пробки на выезде из города — ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробка в районе села Усатово. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" проезд несколько затруднен из-за проведения дорожных работ. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучки пока не наблюдаются. Поездка из Одессы продлится не более 6 часов.

Пробки на выезде из города — ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 2
Дорожные работы возле Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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