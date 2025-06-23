Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Затори на виїзді з міста — ситуація на трасі Одеса-Рені
У понеділок, 23 червня, на трасі Одеса — Рені утворився величезний затор шляхом до виїзду з міста. Однак у бік пунктів пропуску до Молдови та Румунії тягнучок поки не спостерігається.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Найбільший затор утворився на виїзді з міста, неподалік села Усатове. Простояти в ньому доведеться більше години, що треба враховувати, плануючи подорож. Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі тягнучок немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі також вільний. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу, поки також не спостерігається.
Затори до Румунії
Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" проїзд дещо ускладнений через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме не більше 6 годин.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.
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