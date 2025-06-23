Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот з Google Maps

У понеділок, 23 червня, на трасі Одеса — Рені утворився величезний затор шляхом до виїзду з міста. Однак у бік пунктів пропуску до Молдови та Румунії тягнучок поки не спостерігається.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Найбільший затор утворився на виїзді з міста, неподалік села Усатове. Простояти в ньому доведеться більше години, що треба враховувати, плануючи подорож. Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі тягнучок немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі також вільний. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу, поки також не спостерігається.

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Затор в районі села Усатове. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" проїзд дещо ускладнений через проведення дорожніх робіт. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме не більше 6 годин.

Дорожні роботи біля Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.