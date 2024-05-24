Пробки и очереди на КПП — как в пятницу вечером из Одессы добраться Бессарабии и Молдовы

Дорога из Одессы в Паналку. Фото: скриншот

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 24 мая. Следует отметить, что существенное скопление машин фиксируется только в пределах Нижнеднестровского нацпарка, на других участках дороги движение не затруднено. Однако на некоторых КПП зафиксированы очереди из желающих выехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде и выезде из Маяк и КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около двух километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Также есть скопление машин перед КПП.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен темно-красным цветом, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки снизилась средняя стоимость дизтоплива — оно подешевело на две копейки. В то же время, цены на бензин и автогаз на украинских АЗС остаются стабильными.

По данным мониторингового сайта, 24 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 26,63 грн/л.

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Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.



В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.