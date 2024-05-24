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Пробки и очереди на КПП — как в пятницу вечером из Одессы добраться Бессарабии и Молдовы

24 мая 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки и очереди на КПП — как в пятницу вечером из Одессы добраться Бессарабии и Молдовы
Дорога из Одессы в Паналку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 24 мая. Следует отметить, что существенное скопление машин фиксируется только в пределах Нижнеднестровского нацпарка, на других участках дороги движение не затруднено. Однако на некоторых КПП зафиксированы очереди из желающих выехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде и выезде из Маяк и КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около двух километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Также есть скопление машин перед КПП.

Пробки на Паланку 24 мая
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен темно-красным цветом, что свидетельствует о затрудненном движении.

Пробки на Староказачьем 24 мая
Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Броски и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на паромной переправе в Рене 24 мая
Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на КПП Рени 24 мая
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

За последние сутки снизилась средняя стоимость дизтоплива — оно подешевело на две копейки. В то же время, цены на бензин и автогаз на украинских АЗС остаются стабильными.

По данным мониторингового сайта, 24 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,94 грн/л;
  • А-92 — 52,39 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,63 грн/л.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что с 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.

В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

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