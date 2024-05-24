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Затори та черги на КПП — як у п'ятницю ввечері з Одеси дістатися до Бессарабії та Молдови

24 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори та черги на КПП — як у п'ятницю ввечері з Одеси дістатися до Бессарабії та Молдови
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 24 травня. Варто зазначити, що суттєве скупчення машин фіксується лише у межах Нижньодністровського нацпарку, на інших ділянках дороги рух не ускладнений. Проте на деяких КПП зафіксовані наявні черги з охочих виїхати за кордон. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді та виїзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Також є скупчення машин перед самим КПП.

Затори на Паланку 24 травня
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена темно-червоним кольором, що свідчить про утруднений рух. 

Затори на Старокозачому 24 травня
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга. 

Затори на паромній переправі у Рені 24 травня
Ситуація з заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на КПП Рені 24 травня
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу знизилась середня вартість дизпального — воно здешевшало на дві копійки. Водночас ціни на бензин та автогаз на українських АЗС залишаються стабільними.

За даними моніторингового сайту, 24 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,59 грн/л;
  • А-95 — 55,94 грн/л;
  • А-92 — 52,39 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,69 грн/л;
  • скраплений газ — 26,63 грн/л.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку

Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами. 

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