Затори та черги на КПП — як у п'ятницю ввечері з Одеси дістатися до Бессарабії та Молдови
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 24 травня. Варто зазначити, що суттєве скупчення машин фіксується лише у межах Нижньодністровського нацпарку, на інших ділянках дороги рух не ускладнений. Проте на деяких КПП зафіксовані наявні черги з охочих виїхати за кордон.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді та виїзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Також є скупчення машин перед самим КПП.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена темно-червоним кольором, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені"
На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За останню добу знизилась середня вартість дизпального — воно здешевшало на дві копійки. Водночас ціни на бензин та автогаз на українських АЗС залишаються стабільними.
За даними моніторингового сайту, 24 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,94 грн/л;
- А-92 — 52,39 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 26,63 грн/л.
Більше про перетин кордону на Одещині
Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.
Також ми писали, що з 18 травня в пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку.
Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.
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